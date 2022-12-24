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15:31, 24 декабря 2022Из жизни

Мужчина поддался на уговоры приятеля и выиграл 35 миллионов рублей

Житель города Гейтерсберг в США поддался на уговоры приятеля и выиграл 500 тысяч долларов

Фото: unsplash

В США житель штата Мэриленд, которому не везло в лотереи, выиграл 500 тысяч долларов (около 35 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

Мужчине из города Гейтерсберг не везло с моментальными лотереями, пока однажды он не поддался на уговоры приятеля, и не решил купить билет розыгрыша Bonus Bingo X20 за 20 долларов (1405 рублей).

Американец стер защитный слой на билете, и понял, что стал обладателем крупной суммы. «Сюрприз был очень большой», — признался он.

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Победитель рассказал, что положит деньги на свой счет, а в будущем возможно использует часть выигрыша, чтобы съездить в отпуск.

Ранее жительница американского города Луисвилл, штат Кентукки, выиграла крупную сумму по билету, полученному в подарок. Она участвовала в праздничной корпоративной вечеринке, на которой играла с коллегами в игру «Тайный Санта-вор».

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Никита Савин
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