Женщина получила на корпоративе лотерейный билет и сорвала джекпот

People: женщина выиграла в лотерею благодаря полученному на вечеринке с коллегами подарку

Жительница американского города Луисвилл, штат Кентукки, выиграла 175 тысяч долларов (12,6 миллиона рублей) благодаря лотерейному билету, который получила во время игры с обменом подарками на корпоративе. Об этом сообщает People.

Лори Джейнс работает офис-менеджером и координатором лечения в стоматологической клинике. Она участвовала в праздничной корпоративной вечеринке, на которой присутствующие играли в игру «Тайный Санта-вор». Игра предполагает обмен подарками.

Первым выбором Лори Джейнс в ходе игры была подарочная карта на 25 долларов (1,8 тысячи рублей). Но позже ее коллега, согласно правилам игры, «похитила» этот подарок, и вместо него женщине досталась пара лотерейных билетов. Первый билет принес женщине выигрыш в 50 долларов (3,6 тысячи рублей). Стерев защитный слой на втором билете, женщина узнала, что сорвала джекпот в 175 тысяч долларов (12,6 миллиона рублей).

«Все чуть с ума не сошли. Люди начали доставать калькуляторы, чтобы все пересчитать. Пара человек даже отсканировали билет через приложение лотереи, чтобы убедиться в том, что он выигрышный», — заявила обладательница приза. Муж и дети женщины тоже не поверили, когда она сообщила им новость о выигрыше. «Мы подумали, что она неправильно считала информацию на билете. Но затем мы услышали, как ее коллеги отмечают выигрыш на фоне, и поняли, что это правда», — рассказал муж женщины.

После уплаты налогов Джейнс получила 124,2 тысячи долларов (8,9 миллиона рублей). Она намерена потратить деньги на оплату обучения для своей дочери и выплату кредита за автомобиль.

«Тайный Санта-вор» — игра для вечеринки. Участники приносят на игру по одному запакованному подарку. Первый игрок вскрывает подарок, на последующих ходах участники игры могут выбирать: распаковать новый презент, или «украсть» чужой подарок. Человек, чей подарок был похищен, может выбрать другой подарок из нераспакованных, либо забрать подарок у другого игрока. Игра заканчивается, когда одарены все игроки.

Ранее сообщалось, что житель американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, сорвал джекпот благодаря билету моментальной лотереи, который подарил ему начальник на Рождество. Мужчина планирует инвестировать выигранные деньги и заработать еще больше благодаря им.