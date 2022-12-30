МАГАТЭ сообщило о повреждении резервной линии электропередач ЗАЭС

МАГАТЭ: резервная линия электропередач Запорожской АЭС повреждена из-за обстрела

Резервная линия электропередач Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) повреждена из-за обстрелов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).

По данным агентства, Запорожская АЭС все еще получает электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов и других функций, призванных обеспечивать ядерную безопасность, по единственной внешней линии электропередач на 750 киловатт.

Степень повреждения линии не ясна, ведутся работы по ее восстановлению.