В Запорожской области назвали направления обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ

Владимир Рогов: ВСУ обстреливают ЗАЭС из Никополя, Марганца и Красногригорьевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел Энергодара и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с трех направлений. Их назвал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ обстреливают ЗАЭС со стороны городов Никополя и Марганца и поселка городского типа Красногригорьевка в Днепропетровской области Украины. При этом он выразил уверенность, что позиции украинских военных будут подавлены.

Об обстреле Энергодара и окрестностей сообщалось днем 30 декабря. Как заявил Рогов, ВСУ открыли огонь по береговой линии города. Он также отметил, что разрывы снарядов фиксировались вблизи промзоны и ЗАЭС.