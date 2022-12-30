Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:34, 30 декабря 2022Россия

В Запорожской области назвали направления обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ

Владимир Рогов: ВСУ обстреливают ЗАЭС из Никополя, Марганца и Красногригорьевки
Архивное фото. Запорожская АЭС

Архивное фото. Запорожская АЭС. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел Энергодара и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с трех направлений. Их назвал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ обстреливают ЗАЭС со стороны городов Никополя и Марганца и поселка городского типа Красногригорьевка в Днепропетровской области Украины. При этом он выразил уверенность, что позиции украинских военных будут подавлены.

Об обстреле Энергодара и окрестностей сообщалось днем 30 декабря. Как заявил Рогов, ВСУ открыли огонь по береговой линии города. Он также отметил, что разрывы снарядов фиксировались вблизи промзоны и ЗАЭС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кулеба заявил о берущей Украину в заложники Венгрии
В США назвали нереалистичными цели Зеленского
Илья Авербух дал оценку российским ледовым шоу
Корабль с «Цирконами» впервые возглавит Средиземноморскую эскадру ВМФ
В России обеспокоились блокировкой коридора до Нагорного Карабаха
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за продажу шпионской ручки с микрофоном
В Австралии выступили против перехода России в Азиатскую конфедерацию
Совместимость алкоголя и оральных контрацептивов оценили
Женщина сбросила 63 килограмма и показала внешность до и после похудения
В Запорожской области назвали направления обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.