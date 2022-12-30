На Бали турист случайно перерезал себе артерию и чудом смог спастись

Невеста пострадавшего на Бали австралийца организовала сбор крови и спасла ему жизнь

Австралийский турист отдыхал с невестой и друзьями на Бали, когда случайно перерезал себе артерию, поскользнувшись возле бассейна. Мужчина чудом смог спастись, передает Daily Mail.

По данным издания, 29-летний Джош Уорд (Josh Ward) отдыхал с друзьями возле бассейна в отеле в индонезийском Денпасаре. Он поскользнулся на плитке и врезался головой в стеклянную дверь, перерезав осколками артерию на плече. Один из друзей Уорда оказался медиком и смог оказать первую помощь, перевязав рану. Когда пострадавшего доставили в больницу, оказалось, что в банках крови почти закончилась кровь нужной группы.

Невеста Уорда Шантель Гшвенд (Chantelle Gschwend), находясь в отчаянии, организовала сбор крови в социальных сетях. Девушка написала, что ищет донора для своего жениха, и вскоре больницу заполнили туристы, желавшие помочь. «Это невероятно. Было как минимум 20 человек, которые откликнулись и были готовы спасти ему жизнь», — рассказала Гшвенд. Как только врачи разрешат, пара отправится домой в Австралию.

Ранее в августе несовершеннолетние туристы из Австралии сделали временные тату черной хной на Бали и получили химические ожоги кожи. Поначалу дети ни на что не жаловались, проблемы начались после возвращения в Австралию. Краска быстро сошла, а на коже появились красные зудящиеся рубцы.