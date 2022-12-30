Победительница шоу «Новые пацанки» назвала самое сложное на проекте

Победительница «Пацанок» Медведева призналась, что ей было тяжело бороться со стереотипами

Победительница популярного шоу «Новые пацанки» на канале «Пятница!» Кира Медведева рассказала, что было самым сложным для нее на проекте. В интервью журналистке Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV она призналась, что ей было тяжело бороться со своими стереотипами.

По словам Медведевой, на проекте ей было непросто избавляться от стереотипов о женщинах. Она уточнила, что выросла в семье, где к женщине относились как к вещи. «У меня складывалось впечатление, что девушкой быть опасно. И лучше не быть ей», — вспомнила победительница «Новых пацанок».

Медведева отметила, что на проекте она смогла разобраться в себе. Справиться со стереотипами ей помогла психолог «Новых пацанок» Любовь Розенберг. «Мы начали работать [c Розенберг] и я поняла, что я столько загонов сама себе придумала (...) Я в своем теле, просто я не могу его принимать», — добавила победительница передачи.

Шоу «Новые пацанки» является продолжением проекта «Пацанки», в котором девушки с непростыми характерами и сложной биографией живут в одном доме. Эксперты по этикету и психологи пытаются сделать из них воспитанных женщин.