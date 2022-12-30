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12:47, 30 декабря 2022Интернет и СМИ

Победительница шоу «Новые пацанки» назвала самое сложное на проекте

Победительница «Пацанок» Медведева призналась, что ей было тяжело бороться со стереотипами

Кадр: FAMETIME TV

Победительница популярного шоу «Новые пацанки» на канале «Пятница!» Кира Медведева рассказала, что было самым сложным для нее на проекте. В интервью журналистке Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV она призналась, что ей было тяжело бороться со своими стереотипами.

По словам Медведевой, на проекте ей было непросто избавляться от стереотипов о женщинах. Она уточнила, что выросла в семье, где к женщине относились как к вещи. «У меня складывалось впечатление, что девушкой быть опасно. И лучше не быть ей», — вспомнила победительница «Новых пацанок».

Медведева отметила, что на проекте она смогла разобраться в себе. Справиться со стереотипами ей помогла психолог «Новых пацанок» Любовь Розенберг. «Мы начали работать [c Розенберг] и я поняла, что я столько загонов сама себе придумала (...) Я в своем теле, просто я не могу его принимать», — добавила победительница передачи.

Шоу «Новые пацанки» является продолжением проекта «Пацанки», в котором девушки с непростыми характерами и сложной биографией живут в одном доме. Эксперты по этикету и психологи пытаются сделать из них воспитанных женщин.

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Олег Давыдов
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