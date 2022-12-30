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23:12, 30 декабря 2022Мир

Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор одверглась ракетному обстрелу

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Военная база США, расположенная в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную дирекции радио и телевидения Сирии.

Сообщается, что по базе было выпущено несколько ракет. После нападения в небе над этим районом барражировали американские вертолеты.

Информации о пострадавших и повреждениях пока не приводится.

База расположена вблизи нефтяного месторождения Эль-Омар на северо-востоке Сирии.

В конце ноября Центральное командование вооруженных сил США сообщило о ракетном обстреле американской военной базы в аль-Шаддади, Сирия. По данным Пентагона, в результате ударов нет пострадавших. Командование назвало инцидент угрозой для сил коалиции, ведущей к дестабилизации в регионе.

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Марина Совина
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