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16:01, 30 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии допустили наращивание совместной с Россией группировки войск

Госсекретарь Совбеза Белоруссии допустил наращивание совместной с РФ группировки войск

Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Руководство Белоруссии допускает наращивание совместной с РФ группировки войск. Об этом госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович заявил в интервью «Sputnik Беларусь».

По его словам, Москва и Минск могут принять соответствующее решение «в зависимости от динамики ситуации». При этом он подчеркнул, что региональная российско-белорусская группировка войск «имеет исключительно оборонительные цели» и является одним из факторов защиты от угроз национальной безопасности.

В интервью Вольфович также оценил вероятность случайного падения ракеты с Украины на территорию республики. По его мнению, гарантий этого крайне мало. «По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», — предположил госсекретарь.

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Алевтина Запольская
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