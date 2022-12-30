В Белоруссии допустили наращивание совместной с Россией группировки войск

Госсекретарь Совбеза Белоруссии допустил наращивание совместной с РФ группировки войск

Руководство Белоруссии допускает наращивание совместной с РФ группировки войск. Об этом госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович заявил в интервью «Sputnik Беларусь».

По его словам, Москва и Минск могут принять соответствующее решение «в зависимости от динамики ситуации». При этом он подчеркнул, что региональная российско-белорусская группировка войск «имеет исключительно оборонительные цели» и является одним из факторов защиты от угроз национальной безопасности.

В интервью Вольфович также оценил вероятность случайного падения ракеты с Украины на территорию республики. По его мнению, гарантий этого крайне мало. «По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», — предположил госсекретарь.