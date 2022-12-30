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15:49, 30 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии заявили о маловероятности случайного падения ракеты с Украины

В Совбезе Белоруссии заявили, что гарантий случайного падения ракеты с Украины крайне мало

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что гарантий случайного падения ракеты с Украины на территорию республики крайне мало. Об этом он рассказал в интервью «Sputnik Беларусь».

«Причину ее [ракеты] прилета на нашу территорию мы выясним. Но гарантий того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», — сообщил Вольфович. Он подчеркнул, что Украина любыми способами стремится спровоцировать региональный конфликт.

Как утверждает госсекретарь Совбеза, Киеву «недостаточно войны» на территории страны. В качестве примера Вольфович привел инцидент с уничтожением украинской ракеты С-300, которая упала в Белоруссии.

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Кристина Есикова
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