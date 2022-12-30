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13:17, 30 декабря 2022Экономика

Цены на газ в США упали до минимума

Цены на газ в США упали до минимума за десять месяцев

Фото: Lindsay DeDario / Reuters

Цены на природный газ в США упали до минимума за десять месяцев на фоне менее холодной, чем ожидалось, погоды. Февральские фьючерсы закрылись падением на 3,2 процента, до 146 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости.

При этом на котировки не слишком повлияло опередившее прогнозы сокращение запасов топлива в хранилищах на фоне сильных морозов. Аналитики ожидали падения на 5,7 миллиарда кубометров с 17 по 23 декабря, а снижение составило 6,03 миллиарда.

По оценке Refinitiv, средний спрос на природный газ в США с учетом экспорта в ближайшее время упадет в 1,27 раза при значительном повышении добычи за последние четыре дня.

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Цены на газ в Европе также снижаются более чем на пять процентов, до 900 долларов за тысячу кубометров, что ниже, чем в тот же период годом ранее. В понедельник, 26 декабря, стоимость топлива опускалась до 850 долларов. По сравнению с сентябрьскими максимумами газ подешевел почти в четыре раза. Одним из поводов для такой динамики является максимальная за многие годы заполненность подземных газовых хранилищ (ПХГ).

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер утверждал, что во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города. Уже в декабре вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что без российского газа Европа обречена на кризис.

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Платон Щукин
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