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13:16, 30 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило о поражении 73 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны России заявило о поражении 73 артиллерийских подразделений ВСУ

Российские войска за минувшие сутки поразили 73 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 86-ти районах. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По данным военного ведомства, в районе населенного пункта Лебедин Сумской области была уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, в районах населенных пунктов Веселое и Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР) вскрыты позиции и уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства Соединенных Штатов, добавили в Минобороны.

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Сергей Истомин
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