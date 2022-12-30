Потери российских миллиардеров с начала спецоперации оценили

Bloomberg: с начала спецоперации российские миллиардеры потеряли более $93 млрд

Агентство Bloomberg оценило потери российских миллиардеров с начала спецоперации. По его данным, общая сумма утрат составила более 93 миллиардов долларов.

Отмечается, что половину от этой суммы — 46,6 миллиарда долларов — миллиардеры потеряли 24 февраля, остальные 47 миллиардов долларов они утратили в последующие месяцы.

Однако активы уменьшились и у иностранных миллиардеров. Так, 500 самых богатых людей мира потеряли за год почти 1,4 триллиона долларов. Из них 392 миллиарда долларов приходится на долю главы Tesla Илона Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса, основателя Binance Чанпэн Чжао и основателя Meta (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) Марка Цукерберга.

По мнению агентства, на потерю денег повлияли рост инфляции и ужесточение политики центробанков, спецоперация на Украине и последовавшие за ней санкции. В случае с Маском на это также повлияли его действия, связанные с приобретением и управлением Twitter.

Журнал Forbes оценил потери миллиардеров по всему миру в 2022 году в почти два триллиона долларов. Число миллиардеров снизилось с 2671 до 2523 человек.