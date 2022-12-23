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12:02, 23 декабря 2022Экономика

Богатейшие люди мира обеднели почти на два триллиона долларов

Forbes: в 2022 году миллиардеры по всему миру потеряли 1,9 триллиона долларов

Фото: Alexander Grey / Unsplash

По оценкам Forbes, в 2022 году миллиардеры по всему миру потеряли почти два триллиона долларов (около 1,9 триллиона). По данным на 9 декабря совокупное состояние богачей рухнуло с 13,8 до 11,9 триллиона долларов.

Число миллиардеров снизилось с 2671 до 2523 человек. Больше всех пострадали 300 технологических миллиардеров, которые в совокупности обеднели на один триллион долларов в этом году. Например, акции Amazon обвалились почти на 50 процентов, в результате основатель компании Джефф Безос потерял 80 миллиардов долларов.

Самым большим неудачником издание называет Илона Маска. По подсчетам Forbes, в 2022 году его капитал снизился на 115 миллиарда долларов. В целом американские миллиардеры совокупно потеряли 660 миллиардов долларов, китайские — 620 миллиардов, российские — 150 миллиардов долларов.

Маск потерял статус богатейшего человека мира 14 декабря. Бизнесмен занимает второе место, уступая главе LVMH Бернару Арно и его семье. Состояние американского предпринимателя оценивается в 147,9 миллиарда долларов, а Арно и его семьи — 179,3 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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