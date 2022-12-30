Обезьяна с детенышем сорвала свадебную фотосессию и попала на видео

NDTV: обезьяна залезла на жениха во время свадебной фотосессии и попала на видео

Обезьяна с детенышем влезла в кадр и сорвала фотосессию молодоженов. Произошедшее попало на видео, на ролик с приматами обратило внимание NDTV.

На кадрах видно, как жених кружит невесту для романтического видео и свадебных фотографий. Внезапно к влюбленным выбегает обезьяна с детенышем на спине. Примат залезает на жениха и устраивается у него на руках. Позже к мужчине подходит невеста, и молодожены снимаются вместе с обезьянами.

Ролик приобрел популярность в социальных сетях и набрал множество комментариев. Пользователи поблагодарили молодоженов за терпимое и бережное отношение к животным. «Они почувствовали любовь и захотели стать частью этого знаменательного дня», — сказано в одном из комментариев.

Ранее сообщалось, что влюбленные решили отметить помолвку поездкой на автомобиле в Национальном парке Крюгера в ЮАР и увидели смертельную схватку леопарда и медоеда. Влюбленные записали произошедшее на видео.