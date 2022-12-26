Пара решила отметить помолвку и увидела смертельную схватку леопарда и медоеда

Latest Sightings: смертельная схватка медоеда и леопарда попала на видео

Влюбленная пара решила отметить помолвку поездкой на автомобиле в Национальном парке Крюгера в ЮАР и увидела смертельную схватку леопарда и медоеда. Животные попали на видео, на которое обратил внимание канал Latest Sightings.

27-летний Мэттью Ли и его невеста Теджал Матура находились в путешествии в Национальный парк. Утром Ли сделал возлюбленной предложение. «День начался с того, что я предложил Теджал выйти за меня замуж, и она согласилась! Мы отправились покататься, встретить закат и отметить помолвку. Мы спешили вернуться в наш лагерь до закрытия. Мы находились в 500 метрах от ограды, было около пяти часов вечера. Это был последний шанс увидеть что-нибудь интересное до конца дня», — рассказал мужчина.

Проезжая на автомобиле, пара увидела леопарда, который боролся с медоедом на земле. «Мы были в шоке и не могли поверить, что видим такое редкое зрелище прямо рядом с нашей машиной! То и дело мы поворачивались друг к другу и восклицали: "О боже!"» — отметил жених.

На сделанной им записи видно, как леопард хватает медоеда. Тот пытается высвободиться из лап хищника. Мужчина подчеркнул, что на месте схватки животных стояло зловоние: смесь запаха крови и защитного секрета, который выделял медоед, была невыносима.

В конце леопард, испывая дискомфорт из-за того, что люди находились так близко, схватил свою жертву и отбежал на десять метров в кусты. «Мы все еще слышали затихающий визг медоеда. В конце концов, мы уехали, чтобы вовремя вернуться в лагерь», — отметил Ли, подчеркнув, что теперь паре будет что рассказать потомкам о дне помолвки.

Ранее сообщалось, что работники южноафриканского национального парка Крюгера стали свидетелями противостояния медоеда и прайда голодных львов. Маленький зверь дал хищникам отпор: он начал издавать угрожающие хрипящие звуки и отпугнул противников.