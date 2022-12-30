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06:26, 30 декабря 2022Интернет и СМИ

Перечислены самые опасные схемы мошенничества в каникулы

«Известия» назвали звонок от имени правоохранительных органов опасной схемой мошенничества

Фото: Julian Hochgesang / Unsplash

Наиболее опасной схемой мошенничества, применяемой в новогодние праздники, можно считать звонок от имени якобы сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишут «Известия».

В Почта Банке рассказали изданию, что во время разговора злоумышленник может пойти на уловку, предупредив об уголовной ответственности за разглашение конфиденциальной информации, но в ходе разговора выманить данные банковской карты.

Также преступники могут попытаться выманить деньги у жертв под предлогом начисления социальных выплат, компенсаций и пособий, сообщили в Почта Банке. Также не исключен вариант, при котором мошенник сообщит о якобы крупном выигрыше. По утверждению специалистов, подобные схемы рассчитаны на то, что во время праздников граждане более расслаблены и способны поверить в «новогоднее чудо».

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана россиян. Он предупредил, что злоумышленники представляются сотрудниками региональных полицейских управлений и сообщают гражданам о якобы переводе денег на Украину от их лица. Сотрудник органов заявляет, что кто-то использовал данные человека и сделал несколько банковских операций, что является «финансированием врага и влечет строгое наказание за госизмену».

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Марина Совина
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