Диетолог назвала самые полезные закуски для новогоднего стола

Врач Тихомирова назвала шампиньоны под сыром самой полезной закуской для новогоднего стола

Врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова назвала самые полезные закуски для новогоднего стола. Об этом сообщают «Известия».

Рейтинг возглавили шампиньоны под сыром. «Для приготовления этой закуски нужно взять шампиньоны среднего размера, помыть их и в предварительно разогретой духовке (до 220 градусов) запечь на 3-5 минут», — сказала она. Врач добавила, что готовые грибы можно немного посыпать сыром.

Еще одним легким вариантом закусок для праздничного стола являются канапе на шпажках. По словам специалиста, в основе блюда — креветки, огурцы и помидор черри.

На третьем месте — ассорти запеченных овощей. «К примеру, это может быть ассорти из запеченных баклажанов и кабачков», — отметила диетолог.

Ранее диетологи Лорен Манакер и Лора Бурак назвали правила идеального ужина для похудения. Они посоветовали в первую очередь сократить размер вечерних порций и не забывать, что даже полезные продукты, такие как лосось, авокадо и орехи, могут быть очень калорийными, поэтому ими не стоит злоупотреблять.