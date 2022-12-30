Раскрыто новогоднее меню российских заключенных

ФСИН рассказала о новогоднем меню для заключенных екатеринбургской колонии

ГУФСИН по Свердловской области раскрыло новогоднее меню для заключенных екатеринбургской исправительной колонии №10. Об этом в пятницу, 30 декабря, пишет E1.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

31 января на обед осужденные получат порцию винегрета из свежих овощей, гороховый суп и сытный гуляш из говядины. Запить еду они смогут компотом из сухофруктов. Праздничный ужин будет состоять из картофельной запеканки и минтая в кляре. На десерт заключенным подадут булочку с чаем, рассказали в ведомстве.

Известно, что в ИК-10 отбывают наказание за тяжкие преступления.

Ранее россиянам назвали полезное для здоровья и фигуры новогоднее меню.