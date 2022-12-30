Россиянам назвали полезное для здоровья и фигуры новогоднее меню

Нутрициолог Наталья Зубарева: новогодний стол должен быть с полезным оливье и без алкоголя

На новогоднем столе должны быть овощи, фрукты и правильный оливье, но отсутствовать алкоголь, рассказала терапевт и нутрициолог Наталья Зубарева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам полезное для здоровья и фигуры праздничное меню.

Зубарева отметила, что в новогодние праздники трудно удержаться от излишеств за праздничным столом, особенно тем, кто следит за фигурой или старается похудеть. «Еще бы, ты и так голоден, а вокруг все только и делают, что едят что-то вкусное. Устоять сложно, обычно происходит срыв, и далее мучимый чувством вины человек либо опять начинает морить себя голодом, либо вовсе откладывает идею с похудением до следующего года», — прокомментировала она.

По ее словам, первое, что следует сделать в преддверии долгих зимних праздников, — это наладить режим правильного питания, так чтобы есть вкусно и досыта. Чтобы похудеть, надо именно есть, отметила нутрициолог, но только полезные продукты и в умеренном количестве. Важно, чтобы новое меню воспринималось с оптимизмом, а для этого блюда должны действительно нравиться.

Для того чтобы в новогоднюю ночь не сорваться, следует заранее позаботиться о том, чтобы на столе были полезные блюда. Этот совет подходит не только для худеющих, но и для всех, кто заботится о здоровье. Нужно обращать внимание на калорийность рациона, исходя из своего веса, пола, образа жизни и необходимости прийти к тому или иному весу. Также следует соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, напомнила Зубарева.

Даже праздничное застолье не повод подавать на стол жареное, копченое, жирное. Лучший способ приготовления — на пару, варка или запекание без масла. Конечно, без традиционных новогодних блюд не обойтись, но можно придумать здоровую альтернативу хотя бы некоторым ингредиентам и получить на выходе правильное угощение Наталья Зубарева терапевт, нутрициолог

Собеседница «Ленты.ру» посоветовала использовать для оливье не колбасу, а вареную курицу и заменить калорийный майонез легкой заправкой, которую можно без труда сделать самостоятельно. Также на столе должно быть много овощей и фруктов, а вместо копченой мясной нарезки лучше взять отварной язык.

Нутрициолог считает, что вместо привычных конфет, тортов и пирожных из магазина лучше приготовить полезные сладости самостоятельно. По ее словам, даже кусочек домашнего торта с качественными продуктами будет лучше и безопаснее для фигуры, чем покупной торт.

Постарайтесь поменьше сидеть за столом, больше двигайтесь, танцуйте, общайтесь. Не объедайтесь, особенно на ночь. Знаю, многие ждут 9–10 вечера, чтобы сесть за стол. Не надо так делать. Основной вечерний прием пищи должен прийтись на обычное время Наталья Зубарева терапевт, нутрициолог

Идеальный способ утолить жажду — чистая вода, а также домашние морс, компот или чай, а не напичканные сахаром газировки и магазинные соки, добавила врач.

«Отдельно скажу про алкоголь. Он сам по себе вреден, а для худеющих еще и тем, что содержит много калорий и разжигает аппетит. Бокал шампанского под бой курантов — да. Но напитки крепче и в большом количестве однозначно не стоят вашего здоровья и стройности, к которым вы обязательно придете в новом году», — оптимистично заключила Зубарева.

Ранее Наталья Зубарева рассказала, что изжога может быть симптомом опасных заболеваний — например, гастрита и полипов.