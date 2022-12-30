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14:13, 30 декабря 2022Ценности

Один пуховик стал трендом у знаменитостей

Page Six: пуховик американского бренда North Face стал трендом у знаменитостей в 2022 году

Фото: Jonas Denil / Unsplash

Пуховик из ассортимента американского бренда North Face стал трендом у знаменитостей в 2022 году. Об этом сообщает портал Page Six.

Речь идет об оверсайз-куртке модели 1996 Nuptse Jacket, стоимость которой составляет 320 долларов (23,2 тысячи рублей). Отмечается, что верхняя одежда представлена в линейке упомянутой марки в различных цветах, в том числе черном, коричневом, зеленом, синем, красном и других.

Согласно материалу, популярные модели, актрисы, певицы и блогеры неоднократно появлялись на публике в одном и том же пуховике. Среди последователей тенденции оказались манекенщицы Эмили Ратаковски и Белла Хадид, поп-исполнительница Ариана Гранде, модели Кендалл Дженнер, Кайя Гербер и Хейли Бибер, а также инфлюэнсер Чарли Дамелио.

В августе актуальная в 2000-х годах вещь вновь стала трендом у представителей молодого поколения. Речь идет о юбке-шортах, которая изначально была распространена среди спортсменок, например теннисисток и хоккеисток.

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Майя Пономаренко
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