Граничащий с Украиной российский регион дважды попал под обстрел

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на Шебекинский городской округ

Шебекинский городской округ Белгородской области дважды попал под обстрел. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в пятницу, 30 декабря.

«Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия — выбиты окна, поврежден забор. Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход продолжается», — написал он.

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По словам Гладкова, в настоящий момент идет повторный обстрел территории. Информация о разрушениях уточняется.

Днем ранее, 29 декабря, глава Белгородской области заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Стадников, село Муром и таможенный контрольно-пропускной пункт (КПП) в Шебекинском городском округе.