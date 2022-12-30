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13:07, 30 декабря 2022Россия

Граничащий с Украиной российский регион дважды попал под обстрел

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на Шебекинский городской округ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Шебекинский городской округ Белгородской области дважды попал под обстрел. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в пятницу, 30 декабря.

«Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия — выбиты окна, поврежден забор. Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход продолжается», — написал он.

По словам Гладкова, в настоящий момент идет повторный обстрел территории. Информация о разрушениях уточняется.

Днем ранее, 29 декабря, глава Белгородской области заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Стадников, село Муром и таможенный контрольно-пропускной пункт (КПП) в Шебекинском городском округе.

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Евгения Куликова
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