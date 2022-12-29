ВСУ обстреляли хутор, село и таможенный пункт в приграничном российском регионе

Белгородский губернатор Гладков заявил об ударе ВСУ по хутору, селу и КПП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, под удар попал хутор Стадников, где взрывной волной были повреждены окна двух частных домов. Кроме того. Кроме того, противник атаковал село Муром, в котором в результате пострадал фасад одного из зданий.

Гладков также сообщил, что власти зафиксировали прилеты 10 снарядов противника по таможенному контрольно-пропускному пункту (КПП). Глава региона подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее губернатор заявил, что в небе над Белгородом и Белгородским районом Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский, из-за чего произошло возгорание сухой травы.

Местным жителям удалось снять взрывы в небе на видео. На кадрах видно, как ракета ПВО после столкновения с неизвестным объектом оставляет в небе шлейф черного дыма, а ее горящие осколки падают на землю.