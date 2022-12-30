Очередь грузовиков образовалась на выезде из России в Грузию

ФТС сообщила, что на выезде из России в Грузию образовалась большая очередь грузовиков

Первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов сообщил, что на выезде из России в Грузию образовалась очередь грузовиков. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс, который Давыдов назвал одним из проблемных. «На сегодняшний день Верхний Ларс на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь», — сказал он.