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14:14, 30 декабря 2022Культура

Неизвестный уничтожил файлы с кинопроектами на серверах студии «Остров»

Режиссер Мирошниченко рассказал, что неизвестный уничтожил кинопроекты студии «Остров»

Фото: Imago / Globallookpress.com

Российский режиссер-документалист и художественный руководитель студии «Остров» Сергей Мирошниченко заявил, что неизвестные уничтожили несколько файлов с кинолентами на серверах компании. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Мирошниченко написал заявление в полицию. По его словам, злоумышленник получил доступ к компьютерной информации на серверах студии в центре Москвы.

«Это повлекло уничтожение файлов аудио-, видео-, фотоматериалов и иных документов по проектам "История российских тюрем", "Специальная Олимпиада России" и "Рожденные в СССР. 35 лет"», — рассказал источник агентству. По факту неправомерного доступа к компьютерной информации началась проверка.

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Анастасия Астахова
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