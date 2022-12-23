Сын Олега Табакова стал жертвой мошенников

Мошенники обманули сына Олега Табакова Антона на миллион рублей

62-летний сын российского театрального режиссера Олега Табакова стал жертвой мошенников. Об этом сообщает «Пятый канал».

Артист Антон Табаков обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности генерального директора компании по продаже машин ООО «Мосавтолидер Ярослава Коротких. По словам актера, мужчина обманул его на один миллион рублей.

Сообщается, что Коротких должен был предоставить Табакову услугу по продаже машины, а в результате незаконно завладел его денежными средствами.

В октябре дочь народной артистки России Веры Глаголевой и ее первого мужа, режиссера Родиона Нахапетова, Анна обратилась в полицию, заявив о краже в доме покойной актрисы.

Ранее тещу Алексея Воробьева избили и ограбили на 10 миллионов рублей в Подмосковье.