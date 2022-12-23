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14:44, 23 декабря 2022Культура

Сын Олега Табакова стал жертвой мошенников

Мошенники обманули сына Олега Табакова Антона на миллион рублей
Антон Табаков

Антон Табаков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

62-летний сын российского театрального режиссера Олега Табакова стал жертвой мошенников. Об этом сообщает «Пятый канал».

Артист Антон Табаков обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности генерального директора компании по продаже машин ООО «Мосавтолидер Ярослава Коротких. По словам актера, мужчина обманул его на один миллион рублей.

Сообщается, что Коротких должен был предоставить Табакову услугу по продаже машины, а в результате незаконно завладел его денежными средствами.

В октябре дочь народной артистки России Веры Глаголевой и ее первого мужа, режиссера Родиона Нахапетова, Анна обратилась в полицию, заявив о краже в доме покойной актрисы.

Ранее тещу Алексея Воробьева избили и ограбили на 10 миллионов рублей в Подмосковье.

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Анастасия Астахова
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