Тещу Алексея Воробьева избили и ограбили в Подмосковье

Тещу Алексея Воробьева избили и ограбили на 10 миллионов рублей в Подмосковье

Тещу российского актера и певца Алексея Воробьева избили и ограбили в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

На 57-летнюю бизнесвумен Викторию Челышеву напали, когда она одна находилась в загородном доме одна и разговаривала с супругом по телефону. По словам мужа пострадавшей, разговор между ними прервался после крика женщины, тогда он вызвал на место полицию.

Челышева рассказала, что на нее напало трое злоумышленников в масках Джокера. Неизвестные несколько раз ударили бизнесвумен по голове, после чего наручниками приковали к лестнице и потребовали ключ от сейфа.

Женщина открыла сейф, после чего нападавшие забрали оттуда ювелирные украшения и часы на общую сумму десять миллионов рублей. Сейчас поисками злоумышленников занимаются правоохранительные органы.

Дочь Виктории Челышевой познакомилась с Алексеем Воробьевым в 2016 году на съемках программы «Холостяк». В 2020-м у пары родился сын Даниэль Адам. Сейчас участница шоу состоит в отношениях с другим мужчиной.

Ранее художница Галина Быстрицкая сообщила о том, что вооруженные грабители проникли в ее загородный дом и забрали миллион рублей.