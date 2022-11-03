Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:47, 3 ноября 2022Культура

Тещу Алексея Воробьева избили и ограбили в Подмосковье

Тещу Алексея Воробьева избили и ограбили на 10 миллионов рублей в Подмосковье

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Тещу российского актера и певца Алексея Воробьева избили и ограбили в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

На 57-летнюю бизнесвумен Викторию Челышеву напали, когда она одна находилась в загородном доме одна и разговаривала с супругом по телефону. По словам мужа пострадавшей, разговор между ними прервался после крика женщины, тогда он вызвал на место полицию.

Челышева рассказала, что на нее напало трое злоумышленников в масках Джокера. Неизвестные несколько раз ударили бизнесвумен по голове, после чего наручниками приковали к лестнице и потребовали ключ от сейфа.

Женщина открыла сейф, после чего нападавшие забрали оттуда ювелирные украшения и часы на общую сумму десять миллионов рублей. Сейчас поисками злоумышленников занимаются правоохранительные органы.

Дочь Виктории Челышевой познакомилась с Алексеем Воробьевым в 2016 году на съемках программы «Холостяк». В 2020-м у пары родился сын Даниэль Адам. Сейчас участница шоу состоит в отношениях с другим мужчиной.

Ранее художница Галина Быстрицкая сообщила о том, что вооруженные грабители проникли в ее загородный дом и забрали миллион рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ не нашло «грязную бомбу» на Украине
Один из крупнейших турецких банков резко ужесточил правила для россиян
Мужчина случайно наткнулся на пляже на самую ядовитую рыбу в мире
Nokia представила дешевую раскладушку с двумя экранами
Назван сменщик генерала Лапина
На Украине начали искать альтернативу Starlink
В Херсонской области полицейские обнаружили тайники ВСУ
«Желтый» уровень погодной опасности объявили на праздничные дни в Подмосковье
Харламову подобрали замену в Comedy Club
Назван простой способ продлить жизнь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.