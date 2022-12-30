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13:59, 30 декабря 2022Россия

Кремль высказался о выборах президента России в 2024 году

Песков заявил, что выборы президента России в 2024 году запланированы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Выборы президента России в 2024 году запланированы, с точки зрения начала электоральных процессов они так или иначе последуют. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, для главы государства никогда не было главным предвыборный год или нет, для него основное — субстантивная работа и осязаемые результаты, более того, когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории страны, где ответственность каждого повышается.

Главными будут дела, которые нужно завершить на 100 процентов эффективно и победоносно, заключил пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков заявил, что Путин еще не принял решение, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2024 году. В свою очередь, в 2021 году глава государства объяснил, что само наличие у него права избираться на новый срок, которое он получил после внесения поправок в Конституцию в 2020 году, стабилизирует ситуацию в стране.

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Сергей Истомин
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