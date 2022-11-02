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13:14, 2 ноября 2022Россия

Кремль высказался о решении Путина об участии в выборах президента в 2024 году

Песков заявил, что Путин не принял решение об участии в президентских выборах в 2024 году
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / Reuters

Глава российского государства Владимир Путин не принимал решения о том, будет ли баллотироваться на президентский пост в 2024 году. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Нет», — ответил пресс-секретарь президента на соответствующий вопрос.

Ранее бывший председатель правительства Сергей Степашин оценил возможность участия президента России Владимира Путина на выборах в 2024 году. Он отметил, что «вечно нельзя быть руководителем страны», однако на данный момент Путину нужно остаться на посту.

В июле представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об участии главы государства в президентских выборах в 2024 году. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России. Однако он добавил, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборах.

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Сергей Истомин
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