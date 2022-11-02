Кремль высказался о решении Путина об участии в выборах президента в 2024 году

Песков заявил, что Путин не принял решение об участии в президентских выборах в 2024 году

Глава российского государства Владимир Путин не принимал решения о том, будет ли баллотироваться на президентский пост в 2024 году. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Нет», — ответил пресс-секретарь президента на соответствующий вопрос.

Ранее бывший председатель правительства Сергей Степашин оценил возможность участия президента России Владимира Путина на выборах в 2024 году. Он отметил, что «вечно нельзя быть руководителем страны», однако на данный момент Путину нужно остаться на посту.

В июле представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об участии главы государства в президентских выборах в 2024 году. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России. Однако он добавил, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборах.