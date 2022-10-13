Возможность участия Путина на выборах в 2024 году оценили

Степашин заявил, что Владимиру Путину нужно остаться на посту президента после 2024 года

Бывший председатель правительства Сергей Степашин оценил возможность участия президента России Владимира Путина на выборах в 2024 году в ходе интервью РИА Новости.

«Наверное, многие думали, что через два года надо ли идти Путину в президенты или нет, я тоже об этом думал. Но сейчас совершенно очевидно, что никакой замены быть не может», — констатировал Степашин. По его словам, особенно на это влияют факторы частичной мобилизации и «по сути дела активные боевые действия против НАТО и американцев».

Степашин отметил, что «вечно нельзя быть руководителем страны», однако на данный момент Путину нужно остаться на посту. «Я считаю, что Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир», — заключил он, призвав «не повторять 1917 год, когда ближайшее окружение Николая II по сути дела его предало».

В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об участии главы государства в президентских выборах в 2024 году. Путин, в свою очередь, заявил, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России. Однако он отметил, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборах 2024 года.