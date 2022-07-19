В Кремле посоветовали спросить у Путина о его планах на выборы 2024 года

Песков не стал отвечать на вопрос об участии президента Путина в выборах 2024 года

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об участии главы государства в президентских выборах в 2024 году. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

«Вот [об этом] его [Путина] спросите сами», — посоветовал Песков, переадресовав главе государства вопрос о его планах на грядущие президентские выборы.

Подготовка к всероссийскому голосованию 2024 года началась в декабре 2021 года, а предварительные обсуждения его организации прошли еще прошлым летом. По словам источников РБК, речь о возможной кампании действующего президента Владимира Путина также поднималась.

В свою очередь, Песков подчеркнул, что подготовка к президентским выборам является сутью каждодневной работы администрации главы государства. По его словам, возможное выдвижение кандидатуры Путина на пост главы государства станет «экзаменом» на доверие россиян.

Ранее президент заявил, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России. Однако он отметил, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборах 2024 года.