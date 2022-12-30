Петербуржец избил приехавшую бригаду скорой помощи

Житель Санкт-Петербурга избил приехавшую к нему бригаду скорой помощи

Житель Санкт-Петербурга избил приехавшую на вызов бригаду скорой помощи. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, инцидент произошел днем 29 декабря в Калининском районе. Находящихся в неадекватном состоянии двоих мужчин на улице города заметили прохожие. Они решили помочь и вызвали врачей.

Прибывшие на место медики, по словам очевидцев, обнаружили неизвестных на площади Ленина у Финляндского вокзала. Они были в бессознательном состоянии, у одного — голова в крови.

Бригада скорой попытались помочь пострадавшим и оказать им помощь, но один из мужчин — им оказался 33-летний машинист поезда — вскочил и с кулаками набросился сначала на фельдшера, а потом и на водителя. В результате врачам самим пришлось обращаться в одну из городских больниц.

Подобный инцидент произошел в Санкт-Петербурге летом на проспекте Солидарности. 38-летний пьяный мужчина несколько раз ударил фельдшера руками и ногами.