В ЛНР сообщили о гибели офицеров ВСУ на участке Сватово-Кременная

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ потеряли в Донбассе около 20 офицеров за неделю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на текущей неделе потеряли убитыми около 20 офицеров. Об этом РИА Новости сообщил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, больше всего потерь Киев понес при попытках атаковать либо контратаковать российские позиции в районе линии фронта Сватово-Кременная на севере ЛНР.

Ранее Марочко рассказал, что командование ВСУ направило в города Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике мобильные группы, сформированные из иностранных наемников. Он уточнил, что в каждой группе есть переводчик, так как боевики не знают русского языка и общаются между собой в большей степени на английском.

26 декабря экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ с начала спецоперации потеряли более 100 тысяч бойцов, еще 35 тысяч пропали без вести. Из-за огромных потерь Вооруженных сил на Украине вынуждены мобилизовать подростков, отметил он.