Асад поздравил Путина с Новым годом и пожелал России прогресса

Асад и Путин обменялись поздравлениями с Новым годом, Асад пожелал России прогресса

Президент Сирии Башар Асад и президент России Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом. Об этом сообщает агентство SANA.

Асад пожелал, чтобы наступающий год принес России процветание и прогресс. Он подчеркнул, что Москва оказывает Дамаску огромную поддержку «в войне против терроризма» и «стремлении сохранить территориальную целостность и единство» Сирии. Асад также подчеркнул желание развивать отношения с Россией и дальше.

Путин в свою очередь «подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии», а также готовность способствовать стабильности в арабской республике и ее восстановлению.

Российский политик ранее поздравил с Новым годом ряд зарубежных лидеров, но отказался поздравлять глав «недружественных стран». Он в том числе направил поздравления бывшим главам зарубежных правительств, в частности, экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони, бывшим президентам Армении Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру.