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15:05, 30 декабря 2022Мир

Путин поздравил с Новым годом ряд зарубежных лидеров

Путин поздравил с Новым годом Берлускони и Шредера, но не поздравил Макрона и Байдена

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом ряд зарубежных лидеров, но отказался поздравлять глав «недружественных стран». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

Российский лидер также направил поздравления бывшим главам зарубежных правительств, в частности, экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони, бывшим президентам Армении Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру.

Путин отказался поздравлять президента Франции Эммануэля Макрона и американского лидера Джо Байдена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что иностранные «визави сами не направляют никаких поздравлений». «Мы не имеем с ними контактов. И учитывая недружественные действия, которые они принимают на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Путин направил главе Бразилии Жаиру Болсонаро письмо в связи со смертью трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Политик выразил соболезнования коллеге. «Пеле был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой игре футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России», — написал он. Президент подчеркнул, что ему посчастливилось лично общаться с Пеле.

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Виктория Кондратьева
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