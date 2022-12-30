Путин направил президенту Бразилии письмо в связи со смертью Пеле

Путин выразил соболезнования главе Бразилии Болсонаро в связи со смертью Пеле

Президент России Владимир Путин направил главе Бразилии Жаиру Болсонаро письмо в связи со смертью трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Текст опубликован в Telegram-канале Кремля.

Путин выразил соболезнования коллеге. «Пеле был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой игре футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России», — написал он. Президент подчеркнул, что ему посчастливилось лично общаться с Пеле.

82-летний Пеле скончался 29 декабря. Врачи клиники имени Альберта Эйнштейна, где находился бывший футболист, назвали причиной смерти отказ внутренних органов на фоне прогрессирующего рака. Пеле похоронят на вертикальном кладбище в бразильском городе Сантос.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. Бразилец встречался с Путиным в декабре 2017 года. Он принимал участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России.