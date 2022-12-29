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23:30, 29 декабря 2022Спорт

Врачи назвали причину смерти Пеле

Пеле скончался из-за отказа внутренних органов на фоне прогрессирующего рака

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле стал отказ внутренних органов. Об этом сообщает G1 со ссылкой на на официальный бюллетень клиники имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где находился экс-спортсмен.

«Клиника имени Альберта Эйнштейна с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (21:27 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») вследствие множественного отказа органов на фоне прогрессирующего рака и клинического состояния», — говорится в заявлении.

О смерти Пеле стало известно ранее 29 декабря. Об этом сообщила его дочь Кели Насименту.

30 ноября сообщалось, что Пеле, ранее перенесший операцию по удалению опухоли в толстой кишке, попал в больницу с общим отеком тела. У бразильца была обнаружена сердечная недостаточность и отмечена спутанность сознания.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.

Дарья Коршунова
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