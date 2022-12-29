Врачи назвали причину смерти Пеле

Пеле скончался из-за отказа внутренних органов на фоне прогрессирующего рака

Причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле стал отказ внутренних органов. Об этом сообщает G1 со ссылкой на на официальный бюллетень клиники имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где находился экс-спортсмен.

«Клиника имени Альберта Эйнштейна с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (21:27 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») вследствие множественного отказа органов на фоне прогрессирующего рака и клинического состояния», — говорится в заявлении.

О смерти Пеле стало известно ранее 29 декабря. Об этом сообщила его дочь Кели Насименту.

30 ноября сообщалось, что Пеле, ранее перенесший операцию по удалению опухоли в толстой кишке, попал в больницу с общим отеком тела. У бразильца была обнаружена сердечная недостаточность и отмечена спутанность сознания.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.

