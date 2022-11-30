ESPN: чемпиона мира по футболу Пеле внепланово госпитализировали с общим отеком тела

Чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле внепланово госпитализировали. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, у бывшего футболиста диагностировали общий отек тела, включающий в себя сердечную недостаточность и спутанность сознания. Отмечается, что проведенная в последние месяцы химиотерапия не дала результата. На данный момент 82-летний Пеле проходит обследование. Врачи не дают прогнозы по его выписке.

В январе стало известно, что Пеле потребовался курс химиотерапии. Годом ранее бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола (ФИФА). На клубном уровне Пеле представлял бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос».