Пеле перенес операцию по удалению опухоли

Пеле рассказал о перенесенной операции по удалению опухоли в толстой кишке

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле в Instagram рассказал о перенесенной операции по удалению опухоли в толстой кишке.

По словам игрока, хирургическое вмешательство произошло в субботу, 4 сентября. Он поблагодарил врачей и отметил, что сейчас чувствует себя хорошо. Пеле добавил, что опухоль обнаружили во время планового обследования.

31 августа сообщалось, что 80-летний Пеле оказался в больнице. Спортсмен заявил, что проведет плановое обследование, которое откладывал из-за пандемии коронавируса.

Пеле известен по выступлениям за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола (ФИФА).