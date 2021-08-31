Пеле попал в больницу

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле был госпитализирован. Об этом сорбщает O Dia.

Уточняется, что игрок попал в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. По информации источника, 80-летний спортсмен потерял сознание. Для выяснения причины случившегося футболиста поместили в отделение интенсивной терапии.

Позже спортсмен уточнил в своем Twitter, что не терял сознание и чувствует себя хорошо. Он отметил, что проходит плановое обследование, которое не мог пройти раньше из-за пандемии коронавируса.

Пеле известен по выступлениям за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии форвард трижды побеждал на чемпионате мира. Он стал игроком столетия по версии Международной федерации футбола (ФИФА).