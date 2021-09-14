Дочь Пеле рассказала о состоянии отца

Трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле через один-два дня выпишут из отделения интенсивной терапии, где он восстанавливается после операции, рассказала дочь экс-футболиста Кели Насименту в своем Instagram.

По словам Насименту, Пеле хорошо себя чувствует после операции. У него отсутствуют боли, кроме того, бывший футболист находится в хорошем расположении духа. Состояние Пеле позволяет перевести его в обычную палату через один-два дня, после чего он вернется домой.

6 сентября Пеле удалили опухоль в толстой кишке. 11 сентября Reuters со ссылкой на больницу, в которой лечится 80-летний бразилец, заявило, что процесс восстановления спортсмена идет удовлетворительно. Пеле находится в сознании и активно поддерживает диалог.

Пеле является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962 и 1970 годы). Спортсмен сыграл в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Пеле назвали лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард играл за бразильский «Сантос» почти 20 лет (1956-1974), после чего перешел в американский «Нью-Йорк Космос». (1975-1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за всю карьеру.