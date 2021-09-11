Врачи оценили состояние Пеле после операции по удалению опухоли

Врачи бывшего бразильского футболиста Пеле (настоящее имя — Эдсон Арантис ду Насименту), оценивая его состояние, рассказали, что он остается в отделении интенсивной терапии и благополучно выздоравливает после операции по удалению опухоли из толстой кишки. Об этом они сообщили агентству Reuters.

«Пеле находится в сознании, активно разговаривает и демонстрирует нормальные показатели жизнедеятельности», — рассказали в медучреждении.

Сам экс-футболист в своем Instagram заявил, что с каждым днем чувствует себя гораздо лучше и поблагодарил всех за поддержку. Также он пошутил, что надеется снова сыграть.

«Друзья мои, с каждым днем ​​чувствую себя немного лучше. Я с нетерпением жду возможности сыграть снова, но я все еще собираюсь восстановиться еще несколько дней. Пока я здесь, я пользуюсь возможностью много поговорить с семьей и отдохнуть. Скоро мы снова будем вместе!», — написал Пеле.

Пеле известен по выступлениям за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее он рассказал о перенесенной операции 4 сентября. Бывший футболист поблагодарил врачей и отметил, что чувствует себя хорошо. Пеле добавил, что опухоль обнаружили во время планового обследования.