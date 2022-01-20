Пеле потребовалась химиотерапия

Бывший футболист сборной Бразилии и трехкратный чемпион мира по футболу Пеле вновь оказался в больнице Сан-Паулу. Об этом сообщает ESPN.

81-летнему звезде мирового футбола необходимо пройти курс химиотерапии. Как отмечает ESPN, госпитализация планировалась заранее. Пеле должен продолжить лечение, которое он проходил в последние месяцы 2021 года.

Пеле пробудет в больнице несколько дней. Врачам необходимо определить наличие метастазов в организме ветерана.

В сентябре 2021-го Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В декабре того же года экс-форвард сборной Бразилии был госпитализирован.

Пеле известен по выступлениям за бразильский «Сантос» и «Нью-Йорк Космос» из США. В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола (ФИФА).