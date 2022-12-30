Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Адмирал
2:0
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Сегодня
04:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Сегодня
04:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Сегодня
05:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
01:34, 30 декабря 2022Спорт

Пеле похоронят на вертикальном кладбище

Пеле похоронят на вертикальном кладбище в бразильском городе Сантос
Пеле

Пеле. Фото: Sergio Moraes / Reuters

Трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле похоронят на вертикальном кладбище в городе Сантос, Бразилия. Об этом сообщает портал G1.

Отмечается, что кладбище вошло в Книгу рекордов Гиннесса. На церемонии похорон будут присутствовать только семья и близкие друзья. Футболист купил себе там место 19 лет назад. Построил его аргентинец Хосе Альтстут, который был другом легендарного спортсмена.

О том, что Пеле умер в возрасте 82 лет, 29 декабря сообщила его дочь Кели Насименту. Причиной стал отказ внутренних органов.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Врачи назвали причину смерти Пеле
США назвали своего единственного соперника
В Израиле прошли акции протеста против нового кабмина страны
Малышева и Продеус назвали главную ошибку перед новогодним застольем
Пеле похоронят на вертикальном кладбище
В сети появились фото 50-летней Гвинет Пэлтроу в бикини и без макияжа
Президент Бразилии вспомнил о напоминающей шоу игре Пеле
В России с нового года подорожает техосмотр автомобилей
США захотели передать Киеву БМП Bradley
Греция отреагировала на угрозы Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.