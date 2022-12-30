Пеле похоронят на вертикальном кладбище в бразильском городе Сантос

Трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле похоронят на вертикальном кладбище в городе Сантос, Бразилия. Об этом сообщает портал G1.

Отмечается, что кладбище вошло в Книгу рекордов Гиннесса. На церемонии похорон будут присутствовать только семья и близкие друзья. Футболист купил себе там место 19 лет назад. Построил его аргентинец Хосе Альтстут, который был другом легендарного спортсмена.

О том, что Пеле умер в возрасте 82 лет, 29 декабря сообщила его дочь Кели Насименту. Причиной стал отказ внутренних органов.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.