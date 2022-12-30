Американский полковник увидел прощальный жест США в поставках Patriot Киеву

Полковник Макгрегор назвал передачу ЗРК Patriot Киеву прощальным жестом Вашингтона

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot прощальным жестом Вашингтона. О своем видении ситуации он рассказал в эфире YouTube-канала Redacted.

По словам Макгрегора, данный жест поможет Белому дома оправдаться в глазах украинцев после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в столкновениях с российской армией.

«Все для того, чтобы весной американские и европейские политики могли сказать: "Мы сделали все, что могли, мы послали им все, что у нас было, но у нас ничего не получилось"», — считает Макгрегор.

Он также сказал, что политика США в отношении Киева является безумием, потому что у нее никогда не было шансов на успех.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина потерпит поражение, и никакая поддержка со стороны Запада не поможет спасти страну. Он уточнил, что большая часть передаваемой Киеву военной техники не адаптирована под новые условия.