Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 30 декабря 2022Мир

Американский полковник увидел прощальный жест США в поставках Patriot Киеву

Полковник Макгрегор назвал передачу ЗРК Patriot Киеву прощальным жестом Вашингтона

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot прощальным жестом Вашингтона. О своем видении ситуации он рассказал в эфире YouTube-канала Redacted.

По словам Макгрегора, данный жест поможет Белому дома оправдаться в глазах украинцев после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в столкновениях с российской армией.

«Все для того, чтобы весной американские и европейские политики могли сказать: "Мы сделали все, что могли, мы послали им все, что у нас было, но у нас ничего не получилось"», — считает Макгрегор.

Он также сказал, что политика США в отношении Киева является безумием, потому что у нее никогда не было шансов на успех.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина потерпит поражение, и никакая поддержка со стороны Запада не поможет спасти страну. Он уточнил, что большая часть передаваемой Киеву военной техники не адаптирована под новые условия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Американский полковник увидел прощальный жест США в поставках Patriot Киеву
ВСУ обстреляли Энергодар и окрестности
Игравший в РПЛ бразилец рассказал о самой дорогой покупке в России
Байден подписал включивший помощь Украине 1,7-триллионный чек
Минобороны заявило о шести сбитых украинских беспилотниках
Российские войска нанесли массированный удар по целям на Украине
Минобороны отчиталось о двух сбитых украинских Ми-8 в ДНР
Российские войска уничтожили более 70 солдат ВСУ на южно-донецком направлении
Российские военные уничтожили артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» в ДНР
ВС России продвинулись на донецком направлении и нанесли поражение бригадам ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.