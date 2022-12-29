Полковник Макгрегор предрек Украине поражение и заявил, что от страны ничего не останется

Украина потерпит поражение, и никакая поддержка со стороны Запада не поможет спасти ее. Такое предречение сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

По его словам, сейчас США и европейские союзники оказывают помощь киевским властям, однако такие попытки спасти положение обречены на провал. Он уточнил, что большая часть передаваемой Украине военной техники не смогли адаптировать под новые условия.

Макгрегор считает, что «от Украины почти ничего не останется».