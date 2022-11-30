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03:12, 30 ноября 2022Интернет и СМИ

Украине предрекли уничтожение на следующем этапе конфликта

TAC: полковник Макгрегор предрек уничтожение украинского государства на следующей фазе СВО

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Киев не сможет победить в конфликте с Москвой, а следующий этап российской спецоперации грозит уничтожением украинского государства. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор (Douglas Macgregor) в колонке для журнала The American Conservative.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена отказывается говорить американцам правду, которая якобы заключается в том, что Киеву не победить в этом конфликте. Более того, перед началом СВО Вашингтон преувеличивал мощь Америки и Украины и преуменьшал преимущества России, заявил полковник в отставке.

Макгрегор указал на то, что политика американского лидера приведет к краху Украины. «Тот факт, что в своей внешней политике Байден следует принципу "пленных не брать", означает, что исход следующей фазы конфликта уничтожит украинское государство», — убежден он. Экс-советник главы Пентагона также отметил, что европейские страны-члены НАТО все больше разочаровываются в опосредованной войне США на стороне Украины, так как несут основную тяжесть ее последствий.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что украинские националисты могут стать угрозой для президента страны Владимира Зеленского.

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Марина Совина
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