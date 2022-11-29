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16:38, 29 ноября 2022Мир

В США допустили угрозу украинских националистов для Зеленского

Полковник США Макгрегор допустил, что Зеленский станет жертвой украинских националистов
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ukrainian President'S Office / Globallookpress.com

Украинские националисты могут стать угрозой для президента страны Владимира Зеленского, допустил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Полковник США объяснил, что американские власти могут приказать украинскому политику «смириться с действительностью» и «окончить игру». По его словам, это может произойти, даже если Зеленский будет неукоснительно следовать инструкциям из Белого дома. Он также отметил, что в случае переговоров Киеву придется уступить некоторые территории.

«Существует мнение, что, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов. Я считаю, что это вполне возможно. Я не могу знать наверняка, но это было бы очевидным исходом», — заявил Макгрегор.

По мнению военного, Украина находится на грани коллапса, при этом многие украинцы принимают решение покинуть страну из-за проблем с подачей электричества. Он подчеркнул, что такое положение может стать новым миграционным ударом по Европейскому союзу (ЕС).

Ранее Макгрегор обвинил президента США Джо Байдена в нежелании говорить правду о ситуации на Украине. По его словам, Украина не побеждает и никогда не сможет победить в специальной военной операции.

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Виктория Кондратьева
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