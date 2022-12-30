Путин прокомментировал отношения России и Китая на фоне мировой напряженности

Путин заявил, что геополитическая напряженность скрепила партнерство России и Китая

Отношения Москвы и Пекина показывают собой образец сотрудничества, мировая напряженность лишь скрепила партнерство между двумя крупными державами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает ТАСС.

«В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора», — прокомментировал президент. По мнению российского лидера, нынешние отношения между Россией и Китаем являются наилучшими за всю историю.

Ранее Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву и заявил, что ожидает его личный визит весной 2023 года. По мнению Путина, визит Си Цзиньпина «продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей» и станет главным событием года между Москвой и Пекином.