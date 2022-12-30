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11:56, 30 декабря 2022Мир

Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию

Президент России Путин заявил, что ожидает визит лидера КНР Си Цзиньпина весной 2023 года

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНР Си Цзиньпина в Москву и заявил, что ожидает его личный визит весной 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Не сомневаюсь, что мы с вами найдем возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый председатель, дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву», — заявил президент во время переговоров по видеосвязи.

По мнению Путина, визит Си Цзиньпина «продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей» и станет главным событием года для отношений между Москвой и Пекином.

Ранее Путин передал Си Цзиньпину послание, которое касалось стратегического партнерства России и Китая, а также международной обстановки. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя письмо, не уточнил, какие именно аспекты международных отношений обсуждались в нем.

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Виктория Кондратьева
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