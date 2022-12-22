В Кремле рассказали о содержимом письма Путина для Си Цзиньпина

Пресс-секретарь Песков рассказал, что письмо Путина Си Цзиньпину касалось партнерства

Послание президента России Владимира Путина, переданное председателю КНР Си Цзиньпину, касалось стратегического партнерства России и Китая, а также международной обстановки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цитату приводит «Интерфакс».

«Также оно касалось продвинутых отношений, продвинутого партнерства между Россией и Китаем, стратегического партнерства», — добавил Песков, при этом не уточнив, какие именно аспекты международных отношений обсуждались в письме.

21 декабря зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отправился в Китай, где встретился с Си в государственной резиденции в Пекине. Он посетил страну по приглашению китайской Коммунистической партии. В приветственной речи Медведев отдельно поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы КНР.