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13:27, 22 декабря 2022Мир

В Кремле рассказали о содержимом письма Путина для Си Цзиньпина

Пресс-секретарь Песков рассказал, что письмо Путина Си Цзиньпину касалось партнерства
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Послание президента России Владимира Путина, переданное председателю КНР Си Цзиньпину, касалось стратегического партнерства России и Китая, а также международной обстановки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цитату приводит «Интерфакс».

«Также оно касалось продвинутых отношений, продвинутого партнерства между Россией и Китаем, стратегического партнерства», — добавил Песков, при этом не уточнив, какие именно аспекты международных отношений обсуждались в письме.

21 декабря зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отправился в Китай, где встретился с Си в государственной резиденции в Пекине. Он посетил страну по приглашению китайской Коммунистической партии. В приветственной речи Медведев отдельно поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы КНР.

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Виктория Кондратьева
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